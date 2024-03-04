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Мурат Нуртлеу встретился с главами двух международных организаций в Джидде

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Мурат Нуртлеу и Мухаммед Сулейман Аль-Джассер
Мурат Нуртлеу и Мухаммед Сулейман Аль-Джассер. Фото: МИД РК

Глава МИД РК Мурат Нуртлеу в рамках визита в Саудовскую Аравию встретился с главами Исламского банка развития и Организации исламского сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Так, сообщается, что в рамках рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия для участия в Чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с Исламским банком развития, а также ход реализации ряда социально-экономических проектов, реализуемых в нашей стране при участии Банка и его институтов", – говорится в сообщении.

Мурат Нуртлеу проинформировал об экономическом потенциале Казахстана и отметил, что наша страна придает важное значение сотрудничеству с ИБР. Было подчеркнуто, что группой Банка было реализовано около 70 проектов в РК на сумму более 1,6 млрд долларов.

В свою очередь, президент ИБР выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с Казахстаном и участие Банка в проектах, направленных на развитие казахстанской экономики.

Мурат Нуртлеу и Хиссейн Брахим Таха
Мурат Нуртлеу и Хиссейн Брахим Таха. Фото: МИД РК

При этом на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и текущей ситуации в исламском мире, а также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и организацией.

"В частности, был рассмотрен ход реализации казахстанских инициатив, выдвинутых в рамках ОИС, таких, как Исламская организация продовольственной безопасности, "Диалоговая площадка ОИС-15", учреждение Международного агентства по биологической безопасности и другое", – добавили представители МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил важную роль Генерального секретариата ОИС в укреплении исламской солидарности и сообщил, что Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству с данной организацией.

"В свою очередь Хиссейн Брахим Таха высоко оценил вклад Казахстана в деятельность ОИС и его усилия по поддержке инициатив организации. Генеральный секретарь подчеркнул стремление организации к расширению сотрудничества с Казахстаном", – отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064456-murat-nurtleu-vstretilsya-s-glavami-dvuh-mezhdunarodnyh-organizatsiy-v-dzhidde/

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