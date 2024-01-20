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Цены на такси в Казахстане оказались самыми дорогими среди стран СНГ

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Девушка с телефоном в руках стоит на фоне машины такси
Такси. Иллюстративное фото: Pexels.com

Как выяснили аналитики, стоимость услуг такси в Казахстане оказалась самой высокой среди стран СНГ. Наиболее сильно рост цен за минувший год почувствовали алматинцы, передает EnergyProm.

По словам аналитиков, за весь 2023 года доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, возросли на 17% за год – до 5,9 млрд тенге. При этом за 12 месяцев прошлого года услугами такси воспользовались 47,4 млн человек, а пассажирооборот сократился на 44%.

Кроме того, в декабре 2023 года проезд в такси подорожал на 9,1% по сравнению с декабрем 2022 года. Больше всего показатели выросли в Алматы (на 30,3% за год), в Актюбинской области и области Абай (на 22,1% и на 17% соответственно).

Меньше всего цены на такси выросли в Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

По данным Numbeo, по состоянию на 15 января, самые высокие цены на услуги такси в мире в расчете на 1 км сейчас в Швейцарии (4,63 доллара), Люксембурге (3,29 доллара) и Кувейте (3,25 доллара).

Тогда как среди стран СНГ Казахстан в этом аспекте занял лидирующую позицию. В самом рейтинге наша страна расположилась на 77 месте.

Среди постсоветских стран после Казахстана на 80 месте оказался Азербайджан, на 86 – Россия, Беларусь, Армения и Узбекистан – на 92, 95, 96 местах соответственно.

Напомним, в октябре прошлого года в МВД предложили ввести обязательный ежедневный осмотр авто для водителей, использующих интернет-приложения такси – в ведомстве отметили, что перевозчики часто перемещаются между регионами в погоне за прибылью без сна и отдыха.

Позже стало известно, что приложения для заказа такси планируют интегрировать в информационные системы госорганов.

Также мы писали, по состоянию на октябрь 2023 года, цены на проезд в такси выросли в 18 из 20 регионов Казахстана. Самое сильное подорожание зафиксировано в Алматы – сразу на 40,5%. Следом идет Актюбинская область – 22,1%, а замыкает тройку антилидеров область Абай – 13,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056552-tseny-na-taksi-v-kazahstane-okazalis-samymi-dorogimi-sredi-stran-sng/

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