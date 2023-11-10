ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки"

ArcelorMittal оценила стоимость активов "АрселорМиттал Темиртау" в 1,8 млрд долларов, а также напомнила о сделке по передаче казахстанской "дочки", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания ArcelorMittal опубликовала на официальном сайте итоги третьего квартала 2023 года.

Так, в пресс-релизе сообщается, что 22 октября было подписано предварительное соглашение с правительством РК о передаче прав собственности на "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану.

"Компания нацелена на скорейшее завершение этой сделки как можно скорее", – гласит заявление компании.

При этом, активы АМТ компания оценила в 1,8 млрд долларов.

"По состоянию на 30 сентября 2023 года, активы "АрселорМиттал Темиртау" отражены в балансе ArcelorMittal стоимостью 1,8 млрд долларов", – говорится в отчете.

Напомним, в начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.