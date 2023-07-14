Токаев принял заместителя Генсекретаря ООН Владимира Воронкова

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Воронков и Наталья Герман. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН Владимира Воронкова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман.

Глава государства поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском Форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями ООН. Фото: Акорда

"Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства – члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации.

Для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией. Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности.

Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания.

Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Воронков. Фото: Акорда

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН. Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.

Владимир Воронков и Наталья Герман. Фото: Акорда

По данным с официального сайта ООН, Владимир Воронков был назначен на должность заместителя Генерального секретаря ООН, главы Контртеррористического управления 21 июня 2017 года.

До этого назначения являлся послом и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене.

До службы в Вене Воронков был директором Департамента общеевропейского сотрудничества (2008–2011 годы) и являлся также главой делегации на переговорах с Европейским союзом по безвизовому режиму (2010–2011 годы).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028668-tokaev-prinyal-zamestitelya-gensekretarya-oon-vladimira-voronkova/