Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Франции, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент Казахстана направил поздравление Эммануэлю Макрону и всему французскому народу с национальным праздником – Днем взятия Бастилии.

Токаев отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, основанного на доверительном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.

По информации на сайте РИА Новости, День взятия Бастилии – национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля.

Взятие Бастилии – главное событие Великой французской революции. Крепость-тюрьму Бастилия штурмовали 14 июля 1789 года. Крепость построена в 1382 году и изначально должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы, преимущественно для политических заключённых.

Напомним, в конце ноября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце его встретил французский лидер Эмманюэль Макрон.

После переговоров глава государства пригласил Макрона в Казахстан.

Также было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Кроме того, во время визита во Францию президент Казахстана встретился с руководителями крупных компаний в этой стране.

В апреле текущего года Токаев принял специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, которая вручила ему послание французского лидера Эммануэля Макрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028623-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-prezidentu-frantsii/