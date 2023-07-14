Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Франции
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Франции, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал Акорды.
Президент Казахстана направил поздравление Эммануэлю Макрону и всему французскому народу с национальным праздником – Днем взятия Бастилии.
Токаев отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, основанного на доверительном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.
По информации на сайте РИА Новости, День взятия Бастилии – национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля.
Взятие Бастилии – главное событие Великой французской революции. Крепость-тюрьму Бастилия штурмовали 14 июля 1789 года. Крепость построена в 1382 году и изначально должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы, преимущественно для политических заключённых.
Напомним, в конце ноября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце его встретил французский лидер Эмманюэль Макрон.
После переговоров глава государства пригласил Макрона в Казахстан.
Также было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.
Кроме того, во время визита во Францию президент Казахстана встретился с руководителями крупных компаний в этой стране.
В апреле текущего года Токаев принял специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, которая вручила ему послание французского лидера Эммануэля Макрона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028623-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-prezidentu-frantsii/