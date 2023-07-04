О чем говорил Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит состоялся в формате видеоконференции, передает официальный сайт Акорды.

В своем выступлении глава государства выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за успешное председательство его страны в ШОС.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ирана Ибрахима Раиси с обретением его страной полноправного статуса государства – члена ШОС, а также отметил, что близится к завершению и процесс вступления в организацию Беларуси.

"Шанхайская организация сотрудничества по праву пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением. Охватывая практически половину населения планеты, ШОС является уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня. На долю наших государств приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли. Уверен, обладая значительным политическим влиянием, существенными экономическими возможностями и колоссальными человеческими ресурсами, ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества.

В условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряженности, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов. Обыденным становится подрыв основ международного права и его важного принципа – равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности. В этой связи нам необходимо сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН", – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент отметил, что как государство, стоявшее у истоков создания ШОС, Казахстан в рамках предстоящего председательства в этой авторитетной организации продолжит повышать ее глобальную роль, содействуя укреплению дружбы и добрососедства на пространстве ШОС. Глава государства представил приоритеты, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств – членов Организации.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС. Фото: akorda.kz

"Первое. Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Создавая Организацию, мы договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке. На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между востоком и западом. Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира.

Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". В данный всеобъемлющий документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Убежден, совместное продвижение этой инициативы отвечает нашим общим интересам. В фокусе нашего председательства также будет оставаться борьба с "тремя силами зла", транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", – заявил Касым-Жомарт Токаев

Он считает необходимым направить усилия на обновление Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. Наряду с этим Казахстан предлагает принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации. Отдельное внимание следует уделить преодолению кризиса в Афганистане. Казахстанская сторона вновь предложила обратить должное внимание на инициативу по созданию в городе Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Вторым приоритетом президент назвал расширение торгово-экономических связей. По его словам, преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик.

"Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту.

Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр "Астана", который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов. На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий. Общими усилиями можно было приступить к созданию базы "экономических преференций ШОС" в целях повышения инвестиционной привлекательности нашей организации", – сказал глава нашего государства.

Говоря о перспективах эффективного использования транзитно-транспортных возможностей, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на стратегическую значимость создания современной транспортной инфраструктуры и новых конкурентных маршрутов. В качестве практической меры он предложил создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров.

Лидер Казахстана полагает, что особую значимость сегодня обретает укрепление энергетического сотрудничества, налаживание системного взаимодействия в этом направлении. Он указал на необходимость координации работы по обеспечению энергетического баланса и согласованных действий, направленных на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности.

"Предлагаю к следующему Астанинскому Саммиту согласовать Энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей Повестки дня OOН в области устойчивого развития. Учитывая исключительную важность данного вопроса, мы готовы провести в Казахстане Энергетический форум ШОС. Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран", – отметил президент.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС. Фото: akorda.kz

Еще одним приоритетом в выступлении названо расширение сотрудничества в цифровой сфере. По словам главы государства, остается актуальной проблема "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами.

"Планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей Организации. Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли.

В прошлом году Казахстан занял 28 место по индексу развития электронного правительства ООН – это самый высокий показатель среди государств – членов ШОС. В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция.

Казахстан предлагает свои услуги в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием Управляющей комиссии Пула технопарков и инновационных кластеров", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, важным направлением работы является укрепление взаимодействия в сфере экологии. Президент Казахстана отметил, что добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки.

"К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды.

Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде, разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации", – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на развитии культурно-гуманитарных связей. Он полагает, что одним из самых действенных инструментов сближения стран и народов является туризм. Пространство ШОС, охватывающее 45% населения планеты, является огромным туристическим рынком, потенциал которого еще не реализован.

"Казахстан предпринимает комплексные меры в данном направлении. С прошлого года у нас введен безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, что будет способствовать развитию взаимного туризма между нашими государствами. На период председательства Казахстана в ШОС предлагаю объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества.

Бескрайние просторы ШОС – это колыбель Евразийской цивилизации, а уникальный "шанхайский дух", символизирующий единение культур, – ее бесценное достояние. Важно последовательно продвигать наши общие идеалы и ценности в мире. Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия.

В этой связи предлагаем запустить проект "Духовные святыни ШОС". В Казахстане такой святыней мирового значения является Мавзолей выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи. Мы планируем провести в сакральном городе Туркестане презентацию этого величественного памятника средневекового зодчества на Конференции ШОС "Золотая Орда и ее наследие". Уверен, такое масштабное мероприятие будет содействовать установлению более тесных гуманитарных связей между нашими странами", – сказал лидер Казахстана.

Наряду с этим президент отметил, что сегодня ШОС уверенно вступила на путь обновления. По его словам, в совместной работе по укреплению потенциала Организации все усилия следует направить на реализацию имеющихся договоренностей.

"ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов. Считаю, настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства.

Новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям нашего взаимодействия. Дальнейшее совершенствование деятельности Организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели. Опираясь на опыт других международных организаций, считаю важным создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их необходимыми полномочиями полноценно представлять интересы наших государств.

Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности. Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в Организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Он пригласил глав государств – членов ШОС принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Астане в следующем году.

На заседании также выступили премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы государств-наблюдателей президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и почетный гость президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

По итогам заседания были приняты Нью-Делийская декларация и ряд документов.

Напомним, сегодня президент Казахстана на заседании ШОС заявил, что за 20 лет не реализовано ни одного крупного экономического проекта. Он предложил поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестфонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027533-o-chem-govoril-tokaev-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos/