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30 лет независимости Казахстана

Токаев направил телеграмму Байдену

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости США, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Джозефа Байдена и американский народ с Днем независимости.

Глава государства отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.

В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.

Отметим, что День независимости в Соединенных Штатах празднуется 4 июля.

По информации на сайте Британской энциклопедии, в этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которой объявлялось о политическом отделении 13 североамериканских колоний от Великобритании.

Традиционно в США этот праздник отмечают парадами, концертами патриотической музыки и фейерверками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027442-tokaev-napravil-telegrammu-baydenu/

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