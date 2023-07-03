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Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Завтра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Казахстана посещал Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Тогда Касым-Жомарт Токаев выступал на заседании в расширенном формате. Он отмечал, что, по его мнению, ШОС – самая успешная международная организация из всех.

Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией. Такая информация приводится на официальном сайте ШОС.

О создании организации было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.

Основные цели ШОС:

  • укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами;
  • содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и других;
  • совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
  • продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств – членов (СГГ). Он собирается один раз в год и принимает решения и указания по всем важным вопросам Организации.

Совет глав правительств государств – членов ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений взаимодействия в рамках Организации, решения принципиальных и актуальных экономических и иных вопросов, а также утверждает ежегодный бюджет Организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027351-tokaev-zavtra-primet-uchastie-v-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos/

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