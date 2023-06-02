Глава Евросовета рассказал о разговоре с Токаевым

Шарль Мишель и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Председатель Европейского совета Шарль Мишель опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"С президентом Токаевым подчеркнули глубину нашего сотрудничества в ключевых областях — транспорт, связь и критическое сырье.

Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - написал Шарль Мишель.

Напомним, глава Евросовета приезжал в Казахстан с официальном визитом. В рамках своего визита Шарль Мишель провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым.

Тогда Мишелю был презентован проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода в Мангистауской области.

По завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель провели брифинг для представителей СМИ. Глава государства отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Он выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

Кроме того, тогда президент Касым-Жомарт Токаев и президент Шарль Мишель договорились о дальнейшем укреплении, углублении и расширении многопланового сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

Кроме того, Токаев и Мишель встретились сегодня в Кыргызстане, куда глава РК прибыл для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023201-glava-evrosoveta-rasskazal-o-razgovore-s-tokaevym/