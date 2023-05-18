Токаев поддержал строительство мощной ветроэлектростанции китайской компанией в Казахстане

Встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями китайской компании. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Китае принял председателя правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминя, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Президент был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций.

В свою очередь Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Кроме того, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства "зеленого" водорода.

Визит Токаева в Китай

Напомним, что вчера, 17 мая, президент Казахстана прибыл с государственным визитом в КНР.

Сразу после своего прибытия в город Сиань Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя КНР.

Кроме того, Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал одного из крупных вузов Китая. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Между тем в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

Сегодня, 18 мая, президент Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Токаев отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

Позже глава государства поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

В Акорде объяснили, что со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021011-tokaev-obsudil-stroitelstvo-ves-v-zhambylskoy-oblasti-s-kitayskoy-kompaniey/