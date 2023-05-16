Казахстан планирует открыть прямое авиасообщение с Сингапуром

Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиационные власти Казахстана начали переговоры об открытии прямого авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром, сообщает официальный Telegram-канал КГА.

Переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи. Казахстанскую делегацию возглавил глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, сингапурскую делегацию – гендиректор Управления гражданской авиации Хан Кок Хуан.

"В ходе переговоров казахстанская сторона озвучила заинтересованность в прямых рейсах и предложила сингапурским авиакомпаниям воспользоваться режимом "открытое небо" в Казахстане, в том числе с использованием права "пятой степени" свободы воздуха.

Сингапурская сторона поприветствовала режим "открытое небо" и сообщила, что данное предложение будет проработано с сингапурскими авиакомпаниями", – рассказали в комитете.

Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов открытия авиасообщения в рамках встречи в июле 2023 года.

Сингапурская сторона проинформировала также о возможности прохождения обучения в Академии гражданской авиации Сингапура.

Между тем Air Astana уже заявила о готовности начать выполнять полеты между Казахстаном и Сингапуром.

Как сообщает энциклопедия Britannica, Сингапур - город-государство, расположенный в южной части Малайского полуострова, примерно в 137 км к северу от экватора.

Состоит из ромбовидного острова Сингапур и около 60 небольших островков. Главный остров отделен от полуостровной Малайзии проливом Джохор.

На сайте посольства РК в Сингапуре сообщается, что дипломатические отношения между Казахстаном и Республикой Сингапур были установлены 30 марта 1993 года.

В ноябре 2003 года в Сингапуре открыта дипломатическая миссия РК, которая была преобразована в посольство 11 декабря 2008 года.

С прошлого года чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сингапуре является Куттыкадам Аскар Сейдахметович. А послом Сингапура в Казахстане с мая 2014-го является Зулкифли бин Бахарудин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020781-kazahstan-planiruet-otkryt-pryamoe-aviasoobschenie-s-singapurom/