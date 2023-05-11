Снимок Кошанова на коронации Карла III в Великобритании появился в Сети

Ерлан Кошанов. Фото: twitter.com/Speaker_Az

В социальных сетях появился снимок спикера мажилиса Казахстана Ерлана Кошанова на коронации Карла III, которая состоялась 6 мая в Великобритании, передает NUR.KZ.

Соответствующее фото опубликовано в председателя милли меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой.

"В Вестминстерском аббатстве в Лондоне с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым и заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым во время коронации короля Великобритании Карла III ", – говорится в подписи к снимку.

Между тем на официальном интернет-ресурсе мажилиса парламента РК сообщалось, что по поручению президента председатель мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в коронации короля Карла III и королевы-консорта Камиллы.

"Ерлан Кошанов передал британскому монарху поздравления президента Касым-Жомарта Токаева", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая в Лондоне состоялась коронация короля Карла III. Он стал 40-м правящим монархом Великобритании.

Королева Елизавета II, мать действующего короля, скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Она находилась на престоле с 1952 года, со дня смерти ее отца. На момент официальной коронации, которая состоялась 2 июня 1953 года, ей было 27 лет. Елизавета II являлась самым долгоправящим и старейшим монархом как в Великобритании, так и в мире.

После ее смерти королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Бывший принц Уэльский, стал королем Соединенного Королевства и 14 королевств Содружества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020121-snimok-koshanova-na-koronatsii-karla-iii-v-velikobritanii-poyavilsya-v-seti/