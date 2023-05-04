Токаев тепло попрощался с Рахмоном в аэропорту (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался со своим коллегой Эмомали Рахмоном, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Государственный визит президента Таджикистана в Казахстан завершен.

Визит Эмомали Рахмона в РК

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел с государственным визитом в Астану вчера, 3 мая. В аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в Астане прошла торжественная церемония встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на которой он выразил благодарность за приглашение в Казахстан.

Затем в Восточном зале Акорды состоялась встреча глав государств в узком составе. Приветствуя Эмомали Рахмона, наш президент назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе. Отмечается, что приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, развитие кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и цифровизации.

Также Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и традиционное гостеприимство казахского народа.

Кроме этого, глава государства наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019439-tokaev-provodil-rahmona-v-aeroport/