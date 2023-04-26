Алихан Смаилов прилетел в Иран

Алихан Смаилов прибыл в Иран. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В Тегеране глава правительства проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран, говорится в сообщении.

"По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов. Алихан Смаилов также встретится с президентом страны Ибрахимом Раиси", – гласит сообщение.

Отмечается, что в рамках визита премьер-министра с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018392-alihan-smailov-priletel-v-iran/