Токаев ратифицировал два соглашения между Казахстаном и Россией

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о ратификации казахстанско-российских соглашений. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Так, глава государства подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в РФ и филиалов образовательных организаций высшего образования РФ в РК".

Напомним, в начале прошлого года сообщалось о том, что филиалы казахстанских вузов появятся в России.

Как сообщили тогда в правительстве, постановление о подписании этого соглашения было принято в интересах долгосрочного сотрудничества и обеспечения качества образования для подготовки кадров технического направления

По тому же соглашению, в Казахстане будут открыты филиалы российских вузов.

"Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон. В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов.

Обучение может вестись на государственных языках двух стран с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ", – отмечали тогда в пресс-службе премьер-министра.

При этом еще раньше подчеркивалось, что обучение в филиалах российских вузов в РК будет проводиться с обязательным изучением казахского языка и истории Казахстана.

Кроме того, сегодня президентом был подписан Закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития".

Ратификация этого соглашения была одобрена сенатом парламента 16 марта 2023 года, сообщает газета "Казахстанская правда".

Отмечается, что часть доли РФ, которую планирует выкупить Казахстан, составляет 65 151 акцию Евразийского банка развития номинальной стоимостью 65 151,0 тыс. долларов США (29,5 млн тенге по нынешнему курсу).

В соответствии с соглашением доля Республики Казахстан в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится на 4,3% (с 32,99% до 37,29%).

Так, указывается, что снижение доли России с 65,97% до 44,78%, с увеличением долей Республики Казахстан и других стран-акционеров, позволит сделать акционерную структуру ЕАБР симметричной и нивелировать риски его проектной деятельности.

Добавим, что Евразийский банк развития, как указано на официальном сайте, – это международная финансовая организация c уставным капиталом в 7 млрд долларов, призванная содействовать:

экономическому росту государств-участников;

расширению торгово-экономических связей между ними;

развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

В состав ЕАБР входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015267-tokaev-ratifitsiroval-dva-soglasheniya-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey/