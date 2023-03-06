Почему до сих пор не назначили украинского посла в Казахстане, ответили в МИД

Флаги Казахстана и Украины. Иллюстративное фото: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства высказался о длительном отсутствии посла Украины в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что посла Украины в Казахстане нет с октября, и его до сих пор не назначили. В связи с этим они поинтересовались, соответствует ли международной практике столь длительное отсутствие посла.

"Вполне возможно в дипломатической практике, это нормальное явление. Отправляющая страна, в частности, Украина, сама решает, сколько позиция может быть вакантна", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Он отметил, что какой-либо дополнительной информации у Министерства иностранных дел Казахстана нет.

Представители СМИ уточнили, представляла ли украинская сторона свои кандидатуры.

"Да, но пока не определились", – коротко ответил представитель МИД.

Напомним, что в прошлом году Петр Врублевский, бывший на тот момент послом Украины в Казахстане, оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью казахстанскому блогеру.

Тогда члены Ассамблеи народа Казахстана выразили осуждение по поводу его высказываний и назвали их неприемлемыми.

Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в казахстанский МИД, где поповоду его высказываний был выражен протест. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

В сентябре сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

Однако в начале октября 2022 года, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране.

Она также выразила надежду на то, что казахстанская сторона, опираясь на статью о разжигании национальной розни, примет меры об окончательный высылке дипломата.

В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

"Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского – прим. ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", – сообщал тогда Смадияров.

19 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011942-pochemu-do-sih-por-ne-naznachili-ukrainskogo-posla-v-kazahstane-otvetili-v-mid/