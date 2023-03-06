Токаев обсудил с Путиным вопросы расширения транспортных маршрутов и товарооборота

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.com

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы расширения транзитно-транспортных маршрутов и товарооборота, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.

Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Напомним, что до этого телефонный разговор президентов Казахстана и России состоялся 20 января. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Во время телефонного разговора 3 января президенты обменялись поздравлениями по случаю нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами. Разговор, как сообщалось, состоялся по инициативе российской стороны.

А в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встречались лично в конце декабря в Санкт-Петербурге. Тогда в Россию президент Казахстана прибыл для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011919-tokaev-obsudil-s-putinym-voprosy-rasshireniya-transportnyh-marshrutov-i-tovarooborota/