"В Вашингтоне была помягче": госсекретарь США высказался о погоде в Астане

Энтони Блинкен и Мухтар Тлеуберди. Фото: МИД РК

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Казахстана оценил погоду в Астане, передает корреспондент NUR.KZ

"Особенно приятно быть с вами, приятно быть в Казахстане. Когда мы принимали вас в мае прошлого года в Вашингтоне, погода была помягче. Но температура на улице с лихвой компенсируется теплотой, которую вы и президент Токаев проявили по отношению к нам. Особенно, я хочу поблагодарить его за его гостеприимство, за время, которое он с нами провел, и за диалог, который мы провели", - заявил Блинкен.

Отметим, что в Астане в конце февраля зима приблизилась к "весенним показателям" температуры - сейчас в столице всего -2, но из-за ветра температура ощущается, как -11. В городе лужи и гололед.

Напомним, сегодня Казахстан посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Утром он поблагодарил посольство Соединенных Штатов в РК за работу, а также провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Позже Блинкен встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

А на пресс-конференции в МИД РК госсекретарь США поблагодарил Казахстан за то, что страна приняла более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны.

Отметим, что согласно информации на официальном сайте Госдепартамента Соединенных Штатов, Энтони Джон Блинкен является 71-м Государственным секретарем США. Он был выдвинут президентом Джо Байденом 23 ноября 2020 года, утвержден Сенатом США 26 января 2021 года и приведен к присяге вице-президентом Камалой Харрис на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011222-v-vashingtone-byla-pomyagche-gossekretar-ssha-vyskazalsya-o-pogode-v-astane/