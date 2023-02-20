Троих казахстанцев задержали в Южной Корее: ситуацию прокомментировали в МИД Казахстана

Флаг Южной Кореи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, в чем подозревают казахстанцев, задержанных в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что 12 февраля этого года, по информации иммиграционных властей Республики Корея, были задержаны три гражданина Казахстана. Двоих из них арестовали, а третьего выпустили под подписку о невыезде из страны.

"Уголовное дело по данному вопросу направлено в местную прокуратуру. Граждане подозреваются в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе гражданам Казахстана через социальные сети. Следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряда иностранцев, проживающих в Корее", – объяснил спикер.

Смадияров отметил, что в соответствии с корейским законом "О защите персональных данных" правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана.

В свою очередь, добавил он, задержанные граждане Казахстана не обращались в посольство РК в Сеуле и не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства.

"Нет никакой информации, не дает корейская сторона. И они не хотят, чтобы о них знали.

Он (задержанный – прим. ред.) самостоятельный гражданин. У него есть свои права. Он может нанять адвоката и дальше доказывать свою невиновность. То есть присутствие государства не обязательно: каждый гражданин за рубежом сам отвечает за свою безопасность и свое будущее.

Тем не менее мы добиваемся, чтобы наши дипломаты знали детали этого дела, и смотрим, чтобы права наших граждан не нарушались", – резюмировал Айбек Смадияров.

Напомним, в середине января он рассказывал о том, что Южная Корея создала "зеленый коридор", с помощью которого казахстанцы-нелегалы могут покинуть их страну.

"Согласно последним данным, количество наших незаконных мигрантов в Южной Корее сократилось. Около 7-8 тысяч наших граждан сейчас там находятся. Было около 11-12 тысяч человек. Большинство воспользовались этим "зеленым коридором", – рассказывал тогда Смадияров.

Добавим, что в связи с пандемией COVID-19 Южная Корея приостановила безвизовый режим в отношении граждан Казахстана и других стран с 13 апреля 2020 года. Однако он вновь начал действовать с 1 апреля 2022 года.

На сайте Министерства культуры и спорта говорится, что безвизовый режим на взаимной основе действует между Казахстаном и Южной Кореей с 19 июня 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010127-troih-kazahstantsev-zaderzhali-v-yuzhnoy-koree-situatsiyu-prokommentirovali-v-mid-kazahstana/