МИД: Информация о пострадавших при землетрясении в Турции казахстанцах не поступала

Последствия землетрясения в Турции. Фото: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в МИД рассказал, имеются ли среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что консул находится на постоянной связи.

"По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений граждан Казахстана после массивного землетрясения на юго-востоке Турции не поступало. Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет", - заявил он.

Между тем, он отметил, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются.

Напомним, минувшей ночью на юго-востоке Турции случилось разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки ощущались и в соседних странах – Сирии и Ливане. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее полутысячи человек – более 230 сирийцев и не менее 280 граждан Турции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже направил телеграмму главе Турции Реджеп Тайипу Эрдогану. Он выразил соболезнования турецкому народу и заявил о готовности оказать помощь.

В результате землетрясения серьезные повреждения получили историческая крепость Газиантепа, построенная еще в VI веке в Турции, и цитадель Алеппо, которая появилась в X веке на месте древней крепости в Сирии.

Добавим, что даже после прекращения подземных толчков в Турции продолжают разрушаться здания – жуткими кадрами делятся в соцсетях очевидцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2008231-mid-informatsiya-o-postradavshih-pri-zemletryasenii-v-turtsii-kazahstantsah-ne-postupala/