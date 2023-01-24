Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Китаем о спасении гражданских воздушных судов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между РК и КНР касательно авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.

Согласно информации с сайта ИПС "Адилет", данное соглашение регламентирует организацию и выполнение поисково-спасательных операций на территории Казахстана и Китайской Народной Республики, а также в прилегающих районах полетной информации.

Напомним, что сегодня глава государства провел кадровые перестановки в сенате парламента РК. Указами президента были прекращены полномочия ряда депутатов, а также назначены новые сенаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006606-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-o-spasenii-grazhdanskih-vozdushnyh-sudov/