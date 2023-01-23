Токаев одобрил соглашение между Казахстаном и Швейцарией о пробах на драгметаллах

Золото. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Швейцарией касательно драгоценных металлов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов", – говорится в сообщении.

Текст соглашения опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Так, следуя этому соглашению, изделия из драгоценных металлов, ввозимые в одну из стран с оттиском пробирного клейма другой страны, с идентификационным знаком изготовителя и стандартом пробы, установленным согласно национальным законодательствам сторон, не подлежат новому анализу и клеймению в импортирующей стране при условии, что эти изделия из драгоценных металлов соответствуют настоящему соглашению и законодательству государства импортирующей стороны.

Как прописано в тексте соглашения, к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и палладий.

При этом, ставя пробирное клеймо на изделиях из драгоценных металлов ответственный орган:

свидетельствует о соответствии фактической пробы , установленной согласно законодательно установленным стандартам проб;

, установленной согласно законодательно установленным стандартам проб; гарантирует проверку содержания драгоценных металлов в изделиях из драгоценных металлов;

в изделиях из драгоценных металлов; гарантирует идентификацию знака изготовителя на изделиях из драгоценных металлов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006439-tokaev-odobril-soglashenie-mezhdu-kazahstanom-i-shveytsariey-o-probah-na-dragmetallah/