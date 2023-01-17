Токаев поблагодарил президента ОАЭ за гостеприимство

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: twitter.com/TokayevKZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей официальной странице в Twitter поблагодарил главу ОАЭ. Сейчас казахстанский лидер находится в Эмиратах с официальным визитом.

"Выражаю искреннюю признательность президенту ОАЭ Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за гостеприимство и содержательные переговоры, по итогам которых подписаны важные соглашения", – написал казахстанский президент.

Напомним, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ.

В понедельник, 16 января, президент Казахстана выступил на церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

Сегодня, 17 января, перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ.

Позже президенты Казахстана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе и опубликовали совместное заявление.

Также сегодня глава нашего государства провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном.

Отмечается, что во время встречи старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005706-tokaev-poblagodaril-prezidenta-oae-za-gostepriimstvo/