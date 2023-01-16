Казахстан стал лидером среди стран СНГ по уровню уголовного правосудия в 2022 году

Молоток. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

Казахстан занял лидирующую позицию среди стран Содружества независимых государств (СНГ) в мировом рейтинге по уровню уголовного правосудия в 2022 году, передает Finprom.kz.

Всего в рейтинге независимой многопрофильной организации World Justice Project по уровню уголовного правосудия за 2022 год, представлены 140 стран мира. Казахстан занял 62-ю позицию – самую высокую среди стран СНГ. При этом индекс нашей страны составил 0,47.

После Казахстана на 65-м месте – Узбекистан, Беларусь — на 76-м месте, Молдова — на 85-м, Украина — на 93-м, Кыргызстан — на 114-м, Россия — на 123-м месте.

Отмечается, что у Украины в СНГ по ряду причин на данный момент спорный статус.

А возглавили рейтинг страны Европы — Норвегия, Финляндия и Дания. На самом последнем месте, 140-м, оказалась Венесуэла.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, уголовное правосудие исследует деятельность полиции, уголовных судов, исправительных учреждений (например, тюрем) и органов ювенальной юстиции, а также лиц, действующих в этих учреждениях.

Уголовное правосудие отличается от уголовного права и от криминологии.

В период с января по ноябрь прошлого года в Казахстане зарегистрировали 149,4 тыс. уголовных правонарушений. Из них:

особо тяжкие преступления – 2,1 тыс. случаев;

тяжкие – 41,4 тыс. случаев;

средней тяжести – 63,6 тыс. случаев;

преступления небольшой тяжести – 21,9 тыс. случаев;

проступки – 20,4 тыс. случаев.

В региональном разрезе наибольшее количество уголовных правонарушений зафиксировали на территории Алматы: 32,9 тыс. случаев. В тройке антилидеров также оказались Астана (15,9 тыс.) и Алматинская область (11,9 тыс. случаев).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005527-kazahstan-stal-liderom-sredi-stran-sng-po-urovnyu-ugolovnogo-pravosudiya-v-2022-godu/