Посольство Казахстана откроют в Мексике

Флаги Казахстана и Мексики. Фото: Oleksii Liskonih/Getty Images

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве сообщил, что власти Мексики откроют пять новых посольств, в том числе и в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что 12-13 января в городе Мехико состоялась 34-я ежегодная встреча главы Мексики Марсело Эбрарда с дипломатическим корпусом.

"В своем выступлении Марсело Эбрард, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, в том числе и в Казахстане", - добавил он.

Отмечается, что Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готово оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане.

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов РК в ряде стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005517-posolstvo-kazahstana-otkroyut-v-meksike/