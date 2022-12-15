Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем временно закроют

Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 16 и 17 декабря, сообщает официальный сайт Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

"В связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

При этом железнодорожные пункты пропуска на границе с Китаем продолжат работать в обычном режиме.

В КГД попросили перевозчиков и всех желающих пересечь казахстанско-китайскую границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Напомним, автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не работали и в День Конституции РК – 30 августа.

В ноябре посол Китая в Казахстане Чжан Сяо прокомментировал ситуацию на госгранице с Казахстаном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001795-avtomobilnye-punkty-propuska-na-granitse-s-kitaem-vremenno-zakroyut/