Токаев получил поздравительную телеграмму от премьера Британии

Риши Сунак. Фото: Daniel Leal/AFP via Getty Images

Премьер-министр Британии Риши Сунак направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю победы на президентских выборах в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Акорды в Twitter.

"Президент Касым-Жомарт Токаев получил телеграмму поздравления от (премьер-министра Великобритании - прим. ред.) Риши Сунака по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Премьер-министр Великобритании выразил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также углублению и расширению Стратегического партнерства Казахстана и Великобритании", - гласит сообщение.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев. 26 ноября состоялась его инаугурация.

Помимо Токаева в президентской гонке участвовали Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен и Салтанат Турсынбекова.

До этого события 25 октября британский король Карл III официально назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Перед этим он принял отставку Лиз Трасс в рамках ее последней аудиенции в качестве лидера Консервативной партии.

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001542-tokaev-poluchil-pozdravitelnuyu-telegrammu-ot-premera-britanii/