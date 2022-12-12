Ситуацию с казахстанской нефтью, застрявшей у берегов Турции, разъяснили в Минэнерго

Танкер. Иллюстративное фото: Paul Russel / Getty Images

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о ситуации в проливе Босфор. Ранее сообщалось, что там застряли танкеры, в том числе с казахстанской нефтью, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что данная ситуация произошла из-за того, что турецкие власти стали требовать дополнительные документы, помимо страховки суден.

"Чтобы лишний накал страстей не вызвать, на Черном море из добывающих стран представлены практически только Россия и Казахстан. Не добывают больше (нефть - прим. ред.) вокруг страны никакие - они только транспортируют, поэтому ввиду этого часть танкеров, которая застревала, касалась грузов с казахстанской нефтью.

Ситуация произошла из-за того, что турецкие власти стали требовать дополнительные документы, помимо страховки суден. Суть заключалась в том, что они просили предоставить страховым компаниям документы (на тот случай - прим. ред.) если нефть, которая везется, является санкционной и происходит разлив, чтобы страховой компании, соответственно, распространились страховые случаи на эти вопросы", — пояснил министр.

Это он назвал излишним требованием, потому что страховые компании страхуют судна и груз, вне зависимости от того, чей груз.

"Вопрос - чей груз - это вопрос сертификата происхождения, которые предоставляются казахстанским грузоперевозчикам всегда и являются частью коносамента. Без него груз не везется. Это требование такое, поэтому по этому вопросу велись консультации.

Утром сообщили, что, в принципе, все (казахстанские - прим. ред.) судна, вчера, 8 судов, ушли (направились дальше по маршруту - прим. ред.), остальные - авторизованы. Говорят, что все суда ушли, а следующие на подходе идут. Около 20 - это не казахстанские суда - это фрахтовщики, которые везут казахстанскую нефть", — резюмировал глава Минэнерго.

Ситуация с казахстанской нефтью у побережья Турции

Во вторник издание Bloomberg сообщило о том, что танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти застряли у побережья Турции, потому что турецкая сторона потребовала предоставить доказательства того, что судна должным образом застрахованы.

В результате, как говорилось в статье, по меньшей мере 20 судов с 18 миллионами баррелей сырой нефти уже несколько дней ожидают прохода через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы.

В пресс-службе Минэнерго, комментируя ситуацию, отметили, что для зимнего сезона такое время ожидания - нормальное явление.

Происходящее также 8 декабря прокомментировал глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, заявив, что ничего экстраординарного на самом деле не происходит.

В этот же день причину пробки на входе в Босфор разъяснили в Турции. Власти страны заявили, что страховые компании ЕС отказываются предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001218-situatsiyu-s-kazahstanskoy-neftyu-zastryavshey-u-beregov-turtsii-razyasnili-v-minenergo/