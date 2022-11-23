Токаев прибыл с рабочим визитом в Армению (видео)

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в столицу Армении – город Ереван. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998622-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-armeniyu-video/