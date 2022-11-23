Саммит ОДКБ пройдет в Ереване. Ожидается участие Токаева

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

Сегодня, 23 ноября, в Ереване пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Никола Пашиняна, сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Кроме того, ожидается, что в мероприятии будет участвовать и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Члены совета обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в ходе сессии будет принята Декларация Совета коллективной безопасности и будет рассмотрен вопрос о генсекретаре организации.

Отметим, последняя внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в конце октября. Мероприятие прошло в формате видеоконференции и в нем принял участие Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом организации и состоит из глав государств-членов. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Сессии СКБ проводятся поочередно в государствах-членах по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998553-sammit-odkb-s-uchastiem-prezidentov-proydet-v-erevane/