Слова Токаева о территориальной целостности государств объяснили в его пресс-службе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня на саммите Организации тюркских государств в Самарканде Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств. Слова президента разъяснил его пресс-секретарь Руслан Желдибай на своей официальной странице в Facebook.

"От СМИ поступают вопросы относительно сделанного на сегодняшнем саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН.

В связи с этим хотел бы отметить, что данное заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

Казахстан, как неоднократно говорил наш президент, последовательно придерживается Устава ООН и ключевых принципов международного права", – отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что сегодня на саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул позицию Казахстана по ситуации в мире.

"Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу", – сказал он.

Отметим, что Северный Кипр (или Турецкая Республика Северного Кипра) находится на острове Кипре в средиземном море. Северный Кипр был основан в 1974 году, но остался признанным только Турцией.

Официальной валютой на Северном Кипре является турецкая лира, но также используются евро, доллары и английские фунты стерлингов.

Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет около 294 906 человек, проживающих на площади 3 355 квадратных километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996800-slova-tokaeva-o-territorialnoy-tselostnosti-gosudarstv-obyasnili-v-ego-press-sluzhbe/