Токаев, Мишель и Жапаров посетили выставку и концерт в Астане (фото)

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шарль Мишель на выставке. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского Совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Высокие гости ознакомились с выставкой "Ықылым мұрасы", где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шарль Мишель. Фото: akorda.kz

Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса "Манас" и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

Артисты на сцене. Фото: akorda.kz

Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахской-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.

Напомним, сегодня, 27 октября, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прилетел в Астану накануне.

Они подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики, а также обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

Позднее Касым-Жомарт Токаев, президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов провели в Астане совместную встречу.

В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета приняли совместное заявление для СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994636-tokaev-mishel-i-zhaparov-v-astane-posetili-vystavku-posvyaschennuyu-kyrgyzstanu-foto/