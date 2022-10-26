Токаев поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьера Великобритании

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Риши Сунаку и поздравил его с назначением на пост премьера Британии, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.

"Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", – говорится в телеграмме.

Напомним, Риши Сунак был официально назначен премьером Британии вчера, 25 октября. В этот же день король Карл III принял отставку Лиз Трасс, проработавшей на посту всего шесть недель. 20 октября она подала в отставку.

За день до этого стало известно, что главная оппонентка Сунака лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994420-tokaev-pozdravil-rishi-sunaka-s-izbraniem-na-post-premera-velikobritanii/