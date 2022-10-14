"У вас теперь любимое – критиковать председателя": Токаев пошутил с Лукашенко

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

В Астане сегодня прошло заседание Совета глав государств СНГ. После выступления президента Казахстана глава Беларуси решил сделать ремарку, на что в ответ Токаев пошутил о любви Лукашенко к критике, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев начал расширенное заседание глав государств СНГ с короткого выступления – он сообщил, что в узком формате были намечены приоритеты развития СНГ, при этом главы государств уже выступили с заявлениями, поэтому они договорились не выступать снова.

Далее Токаев передал слово Лебедеву, который рассказал о принятых в узком формате совещания решениях.

После выступления Лебедева глава Беларуси Александр Лукашенко обратился к Токаеву.

"Касым-Жомарт Кемелевич, а что вы не объявили генсека? Мы же генсека избрали, а вы не объявили", – сказал белорусский президент.

Токаев в ответ заулыбался.

"Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие – критиковать председателя? Но коль скоро Александр Григорьевич говорит, что надо объявить, я хотел бы, пока идет процедура подписания, сообщить вам, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ", – сообщил он.

Токаев добавил, что ранее также должности исполнительных секретарей были переименованы в генеральных в СВМДА и ШОС.

Напомним, сегодня в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ. В Акорде уже состоялась встреча в узком составе.

Также было объявлено, что следующее заседание Совета СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, а председателем в содружестве на 2023 год станет Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992765-u-vas-teper-lyubimoe-kritikovat-predsedatelya-tokaev-poshutil-s-lukashenko/