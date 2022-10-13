Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Вьетнамская авиакомпания запустит прямые рейсы в Казахстан. Первые пассажиры смогут вылететь уже 25 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября начнет выполнять регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы - Нячанг с частотой два рейса в неделю - по средам и субботам.

А с 25 декабря планируется выполнять полеты по маршруту Астана - Начянг. Рейсы также будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

В МИИР добавили, что Вьетнамская авиакомпания VietJet Air была основана в 2007 году. Штаб квартира расположена в Хошимине. На сегодня авиаперевозчик выполняет полеты по 52 внутренним и 52 международным маршрутам, а также является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Ранее стало известно, что между Казахстаном и Малайзией будет возобновлено прямое авиасообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992447-vetnamskaya-aviakompaniya-zapustit-pryamye-reysy-v-kazahstan/