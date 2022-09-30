Эрдоган посетит Казахстан в октябре

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в Турции. В рамках визита он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на официальном сайте парламента РК.

Спикер мажилиса передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил главу Турции с торжественным открытием Всемирных игр кочевников, которые впервые проходят в этой стране.

"Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления", — сказал Ерлан Кошанов.

Также стало известно, что Казахстан подал заявку на проведение следующих V Всемирных игр кочевников, и выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение.

Стоит отметить, что турецкий лидер высоко оценил роль Казахстана для Организации Тюркских государств и Тюркского мира в целом, а также поблагодарил спикера мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.

Также Эрдоган высказался о проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990370-erdogan-posetit-kazahstan-v-oktyabre/