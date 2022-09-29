Управляющий директор компании Meta Джордж Чен: Надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский язык

Встреча Дархана Кыдырали и Джорджа Чена. Фото: пресс-служба МИОР РК

Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами в Центральной Азии компании Meta Джордж Чен встретился с министром информации и общественного развития РК Дарханом Кыдырали.

В ходе встречи Чен сказал: "Сейчас я понимаю, что казахский язык стал более важным. И надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский язык, чтобы иметь больше друзей в мире".

Министр отметил, что казахский язык широко используется не только в нашей стране, но и в других странах мира, в связи с этим необходимо создать и усовершенствовать интерфейс приложений Meta family, включая Facebook и Instagram, на казахском языке.

"Эта возможность для наших жителей и других стран пользоваться приложениями Facebook и Instagram и на казахском языке", — сказал министр.

В свою очередь Джордж Чен отметил, что готов к плодотворному сотрудничеству, особенно в области онлайн-безопасности для детей. Meta также работает над процессом назначения удаленного представителя компании в Казахстане в ближайшем будущем, надеясь, что Meta и правительство Казахстана смогут укрепить взаимодействие и сотрудничество в различных областях.

Министр Дархан Кыдырали пригласил Джорджа Чена на предстоящие мероприятия - Astana Media Week и Central Asian Media Forum, министерство также предложило помощь в организации специальных тренингов по социальным медиа для всех пресс-секретарей Казахстана. Для этого приедут профессиональные тренеры по Facebook и Instagram из Meta.

Джордж Чен поблагодарил министра за приглашение и выразил готовность сотрудничать с министерством в организации тренинга для пресс-секретарей Казахстана.

Стороны также договорились сотрудничать по вопросам детского контента и создать локализованную программу, чтобы узнать больше о цифровой медиаграмотности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990308-upravlyayuschiy-direktor-kompanii-meta-dzhordzh-chen-nadeyus-chto-v-buduschem-smogu-vyuchit-kazahskiy-yazyk/