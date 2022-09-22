"Мы не можем ограничивать": Ашимбаев о въезде россиян в Казахстан

Табличка в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, будет ли Казахстан препятствовать въезду россиян в страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не планирует ограничивать въезд россиян в Казахстан.

"Может приехать небольшое количество россиян, подать вид на жительство. Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать по каким-то делам, побыть здесь какой-то период – здесь никаких вопросов не должно возникать: мы не можем ограничивать", — отметил он.

Он добавил, что законом также регулируются вопросы выдачи вида на жительство.

"Что касается ВНЖ. Я хочу здесь сказать следующее. Есть соответствующие законы, которые регулируют этот вопрос. Если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые они должны подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек. В наших законах такой пункт четко указан. Если гражданину государство не дает разрешение выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие – это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие", — отметил Ашимбаев.

Между тем вопрос предоставления политического убежища, признания беженцами, по его словам, – другой случай.

"Он регулируется, в том числе, международным соглашением, документами ООН. Это совсем другая история. Об этом сейчас речи нет", — резюмировал спикер сената.

Напомним, что накануне президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, кто под нее попадет. Некоторые россияне на волне частичной мобилизации пытаются выехать из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989100-my-ne-mozhem-ogranichivat-ashimbaev-o-vezde-rossiyan-v-kazahstan/