Российские карты "Мир" заблокировали в некоторых казахстанских банкоматах

Карта "Мир" и рубль. Иллюстративное фото: AFP / Getty Images

Некоторые страны прекращают обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Проблемы с картами обнаружили и в Казахстане – транзакции оказались недоступны в некоторых банкоматах. Ситуацию прокомментировали в Нацбанке, передает сайт телеканала КТК.

Увеличивается число стран, которые прекращают работу с платежной системой "Мир". Так, держатели российских карт больше не могут снять наличные в некоторых сетях банкоматов Турции, Вьетнама и Армении.

Оказалось, подобная проблема есть и в Казахстане, что вызвало настоящий ажиотаж. Ситуацию прокомментировали в Национальном банке.

Подчеркивается, что единой установки или какого-то официального запрета для всех не существует: каждый банк принимает решение самостоятельно.

"Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", – объяснил пресс-секретарь Нацбанка Асан Ахметжан.

Обслуживание этих карт было приостановлено в банкоматах Halyk Bank. Тем не менее отмечается, что запрет действует еще с самой весны. А вот безналичная оплата по картам этой платежной системы возможна. И ее никто не отменял. Об изменениях в финучреждении пообещали сообщить позже.

Россияне, которые переехали в Казахстан, боятся остаться без денег. Говорят, сложности возникают уже давно.

"Я читал (я сижу в чатах по релокации в Казахстан), что зачастую возникали трудности. Либо банкомат не работал, либо не выдавались, либо курс был невыгодный. Я ею пользуюсь как бы по электронным переводам. То есть у меня если какие-то возникают платежи, которые я должен в России сделать", – сообщил молодой человек Евгений Дроздов, переехавший в Казахстан из России.

Тем не менее, по словам экспертов, если наши банки все же массово откажутся обслуживать карты "Мир", по экономике страны это вряд ли ударит. Но нюансы, конечно, есть.

"Прямых убытков, наверное, ждать не стоит. Косвенные убытки, понятное дело, будут, потому что вот эти трансграничные потоки капитала затруднены. Там будут проблемы. Как выполнять какие-то контрактные обязательства, тоже непонятно – торговые связи рвутся, логистические. Но это, скорее, не прямой убыток такой, что вот можно сесть и посчитать. Он будет иметь длинный хвост последствий", – рассказал экономист Арман Бейсембаев.

Точные данные о странах, где пока еще принимаются карты "Мир", неизвестны. Со вчерашнего дня на сайте российского центробанка эта информация стала недоступна. Известно, что раньше этой платежной системой можно было пользоваться в 11 государствах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее и странах СНГ.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988990-rossiyskie-karty-mir-zablokirovali-v-nekotoryh-kazahstanskih-bankomatah/