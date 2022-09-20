Правила ввоза грузов из ЕС в Казахстан напомнили иностранным перевозчикам

Грузовые фуры на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК напомнило о правилах ввоза грузов из стран ЕС в Казахстан. Отмечается, что иностранные перевозчики продолжают нарушать условия выполнения перевозок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"При ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки, иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений", – заявили в пресс-службе МИИР РК.

Отмечается, что с введением санкций европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков, основная часть перевозок грузов из стран Европы в Казахстан стала осуществляться путем перецепки (перегрузки) грузов.

Такая перецепка производится на терминалах, расположенных на приграничных территориях Белоруссии.

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством РК, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения:

первый – передается в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории;

– передается в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории; второй – бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК.

"В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение", – подчеркнули представители ведомства.

Так, в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию было направлено напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988712-pravila-vvoza-gruzov-iz-es-v-kazahstan-napomnili-inostrannym-perevozchikam/