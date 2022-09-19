Перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба обсудил Токаев с Добкиным

Касым-Жомарт Токаев с Аркадием Добкиным. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ", - говорится в сообщении.

Напомним, также в Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988596-perspektivy-sozdaniya-v-kazahstane-polnotsennogo-tehnologicheskogo-haba-obsudil-tokaev-s-dobkinym/