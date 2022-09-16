Токаев прибыл в "Конгресс-центр" для участия в Саммите Совета глав государств ШОС (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр" для участия в Саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В "Конгресс-центре" президента Касым-Жомарта Токаева встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. После лидеры государств – членов ШОС посадили деревья.

Вечером главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу.

Ранее в пресс-службе президента сообщали, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. Саммит ШОС в Самарканде продлится до пятницы, 16-го числа, включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988136-tokaev-pribyl-v-kongress-tsentr-dlya-uchastiya-v-sammite-soveta-glav-gosudarstv-shos/