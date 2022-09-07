Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьера Великобритании

Лиз Трасс. Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.

"Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах.

Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам", – говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах нового британского премьер-министра. Официально она вступила в должность 6 сентября после встречи с королевой.

Прочитать подробнее о новом премьер-министре Великобритании можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986578-tokaev-pozdravil-liz-trass-s-naznacheniem-na-post-premer-ministra-velikobritanii/