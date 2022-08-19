Токаев посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи (фото)
Опубликовано:
По завершении встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр "Сириус", созданный по инициативе президента России, сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".
Главе нашего государства рассказали о работе центра, ознакомили с концепцией его развития и планами по созданию научно-технологического кластера.
Деятельность "Сириуса" направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области спорта, искусств, науки и творчества.
Напомним, в пятницу, 19 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом прибыл в российский Сочи.
Глава государства провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В пресс-службе Токаева рассказали, что двусторонняя встреча лидеров продлилась 2,5 часа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984060-tokaev-posetil-obrazovatelnyy-tsentr-sirius-v-sochi-foto/