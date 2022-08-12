Казахстанский павильон ВДНХ признан лучшим реставрационным проектом Москвы

Павильон "Казахстан" на ВДНХ в Москве. Фото: kazembassy.ru

В Москве прошел конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Победителем в номинации "Реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования" признан павильон "Казахстан" на ВДНХ, сообщает официальный сайт посольства РК в РФ.

В церемонии награждения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В посольстве отмечают, что конкурс проводится Департаментом градостроительной политики Москвы с 2000 года и является одной из самых престижных профессиональных премий столицы.

В этом году к конкурсу были допущены 107 проектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.

Участники были представлены в 12 номинациях, охватывающих основные строительные направления: от строительства жилых домов и медицинских и образовательных учреждений до объектов улично-дорожной сети, метрополитена, реставрации и приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.

Победителей определили экспертный совет, в который вошли ключевые профессионалы отрасли, и городская конкурсная комиссия.

Напомним, павильон "Казахстан" на ВДНХ открылся в конце 2021 года после масштабной реставрации, в ходе которой ему был возвращен исторический облик середины ХХ века. В декабре он стал лауреатом конкурса "Московская реставрация – 2021" правительства Москвы, а в июле был удостоен Золотого знака ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983004-kazahstanskiy-pavilyon-vdnh-priznan-luchshim-restavratsionnym-proektom-moskvy/