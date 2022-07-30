Возможный статус России как страны-спонсора терроризма: затронут ли санкции Казахстан
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Представители посольства США в Казахстане объяснили, что санкции в отношении России разрабатываются так, чтобы минимизировать их влияние на союзников и партнеров РФ.
По данным посольства, санкции против России являются ответом на ее "неоправданную и неспровоцированную войну", сообщает inbusiness.kz.
"Эти санкции специально разработаны так, чтобы минимизировать негативное воздействие на союзников и партнеров, включая Казахстан", – подчеркнули дипломаты.
Отмечено, что "гипотетические будущие санкции комментировать трудно", а потому всем странам и компаниям важно пересматривать ограничения США, чтобы "свести к минимуму риск нарушения".
При этом в посольстве подчеркнули, что американское правительство старается минимизировать влияние этих ограничений.
"Так, специальное руководство по Каспийскому трубопроводному консорциуму дало четкий сигнал о том, что торговле между Казахстаном и остальным миром не угрожают санкции, даже несмотря на то, что нефть идет транзитом через Россию", – говорится в сообщении.
Законопроект о признании России страной-спонсором терроризма
Власти США сейчас активно обсуждают возможность официального признания России как государства-спонсора терроризма.
Авторами законопроекта являются пять членов Палаты представителей США. Если он получит одобрение со стороны большинства, ожидается, что это "окажет давление" на Байдена, который будет вынужден подписать законопроект.
Стоит отметить, что в список таковых государств на данный момент входят Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.
В то же время, как пишет New York Times, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сопротивляется этому шагу.
"В течение нескольких недель на господина Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить Россию государством-спонсором терроризма.
(...) Но, несмотря на эмоциональную привлекательность, господин Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его ввести санкции против союзников США, ведущих дела с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой", – говорится в материале издания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980991-vozmozhnyy-status-rossii-kak-strany-sponsora-terrorizma-zatronut-li-sanktsii-kazahstan/