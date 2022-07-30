Возможный статус России как страны-спонсора терроризма: затронут ли санкции Казахстан

Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Представители посольства США в Казахстане объяснили, что санкции в отношении России разрабатываются так, чтобы минимизировать их влияние на союзников и партнеров РФ.

По данным посольства, санкции против России являются ответом на ее "неоправданную и неспровоцированную войну", сообщает .

"Эти санкции специально разработаны так, чтобы минимизировать негативное воздействие на союзников и партнеров, включая Казахстан", – подчеркнули дипломаты.

Отмечено, что "гипотетические будущие санкции комментировать трудно", а потому всем странам и компаниям важно пересматривать ограничения США, чтобы "свести к минимуму риск нарушения".

При этом в посольстве подчеркнули, что американское правительство старается минимизировать влияние этих ограничений.

"Так, специальное руководство по Каспийскому трубопроводному консорциуму дало четкий сигнал о том, что торговле между Казахстаном и остальным миром не угрожают санкции, даже несмотря на то, что нефть идет транзитом через Россию", – говорится в сообщении.

Законопроект о признании России страной-спонсором терроризма

Власти США сейчас активно обсуждают возможность официального признания .

Авторами законопроекта являются пять членов Палаты представителей США. Если он получит одобрение со стороны большинства, ожидается, что это "окажет давление" на Байдена, который будет вынужден подписать законопроект.

Стоит отметить, что в список таковых государств на данный момент входят Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

В то же время, как пишет New York Times, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сопротивляется этому шагу.

"В течение нескольких недель на господина Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить Россию государством-спонсором терроризма.

(...) Но, несмотря на эмоциональную привлекательность, господин Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его ввести санкции против союзников США, ведущих дела с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой", – говорится в материале издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980991-vozmozhnyy-status-rossii-kak-strany-sponsora-terrorizma-zatronut-li-sanktsii-kazahstan/