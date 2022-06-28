Токаеву и Байдену запретили пользоваться одним из сервисов такси в Абхазии

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Агрегатор такси из частично признанной республики Абхазия "А-Такси" официально запретил президентам США Джо Байдену и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву пользоваться их сервисом.

Как пишет Газета.ru, первым в "черном списке" агрегатора стал Джо Байден. Токаев вошел туда после выступления на ПМЭФ-2022, во время которого президент Казахстана заявил, что страна не признает независимость Абхазии.

Директор компании "А-Такси" Александр Басария заявил журналистам, что мнение президента Казахстана "взбудоражило и оскорбило" не только сотрудников компании, но и всех жителей частично признанной республики.

"Чтобы выйти из списка, нужно принести извинения народу страны действиями и признать независимость Республики Абхазия", — заявил он.

Директор "А-Такси" добавил, что список будет пополняться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976086-tokaevu-i-baydenu-zapretili-polzovatsya-odnim-iz-servisov-taksi-v-abhazii/