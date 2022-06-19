Прием в честь Токаева устроил президент Ирана в Тегеране

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси приняли участие в онлайн-церемонии запуска первого контейнерного поезда из Казахстана через территорию Ирана в Турцию, после чего в Тегеране состоялся прием в честь Токаева, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Отправной точкой пилотного грузового поезда стал Павлодар, а спустя несколько дней, проехав через территорию Туркменистана, он прибыл в Тегеран. В ходе церемонии главы государств дали старт дальнейшему следованию поезда в Турцию.

В своей речи глава нашего государства выразил благодарность правительствам и железнодорожным властям двух стран за подготовку и практическую реализацию данного проекта.

Организованный компанией АО «KTZ Express» пилотный контейнерный поезд, состоит из 48 единиц 20-футовых контейнеров. Протяженность 12-дневного маршрута составляет 6 336 км.

Запуск нового транснационального сообщения, не требующего перевалки грузов, будет способствовать диверсификации альтернативных маршрутов и увеличению контейнерного грузопотока по территории Казахстана.

По завершении мероприятия состоялся официальный прием в честь президента Казахстана от имени президента Ирана.

Напомним, ранее главы государств провели брифинг для представителей СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974747-priem-v-chest-tokaeva-ustroil-prezident-irana-v-tegerane/