Токаев принял верительные грамоты у послов пяти государств (фото)

Фото: akorda.kz

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, сообщает официальный сайт Акорды.

Верительные грамоты вручили послы Вьетнама – Тхай Ныы Май Фам, Португалии – Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, Армении – Армен Гевондян, Чили – Эдуардо Эксобар Марин, Новой Зеландии – Сара Мари Уолш.

Фото: akorda.kz

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

Обращаясь к послу Вьетнама, президент отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.

Фото: akorda.kz

"Казахстан заинтересован в расширении политического диалога и торгово-инвестиционных связей с Вьетнамом. Ожидаю, что государственный визит президента Вьетнама в Казахстан позволит выработать долгосрочную всеобъемлющую дорожную карту двустороннего партнерства. Рассчитываем, что этот визит будет совмещен с его участием в предстоящем саммите СВМДА в казахстанской столице", – сообщил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Португалию в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе.

"Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан", – полагает он.

Лидер Казахстана подчеркнул, что придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией – одной из ключевых партнеров нашей страны на пространстве СНГ.

"Наше двусторонние контакты основаны на глубоких исторических связях. Надеюсь, что устойчивый мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят наше многоплановое двустороннее и многостороннее партнерство", – считает президент.

Фото: akorda.kz

Глава государства выразил удовлетворение состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили, отметив перспективы их вывода на новый уровень.

"Мы приветствуем устойчивый интерес чилийского медного гиганта CODELCO к установлению стратегического партнерства с казахстанскими партнерами", – сказал он.

Характеризуя двусторонние отношения с Новой Зеландией, Касым-Жомарт Токаев отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе.

"Казахстан заинтересован в сотрудничестве с правительством Новой Зеландии в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости", – сказал президент.

В завершение мероприятия глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974207-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-u-poslov-ryada-gosudarstv/