Токаев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя генерального секретаря ООН. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя генерального секретаря ООН Амину Мохаммед, прибывшую в Казахстан в рамках турне по странам Центральной Азии.

Собеседники рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по достижению целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, противодействию пандемии, обеспечению гендерного равенства и прав человека.

Приветствуя Амину Мохаммед глава государства поздравил ее с недавним переизбранием на должность и отметил, что ее визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволяют приступить к построению Нового Казахстана.

Президент отметил исключительную роль Всемирной организации в формировании и развитии принципа многосторонности и международной дипломатии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул твердую приверженность Казахстана дальнейшему всестороннему укреплению сотрудничества с ООН и ее повестке по решению глобальных проблем.

Лидер Казахстана также приветствовал инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву "Саммита будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности в 2023 году.

В условиях актуальных вызовов современности глава государства подчеркнул важность принятия безотлагательных и масштабных действий для достижения Целей в области устойчивого развития.

Кроме того, президент рассказал о принимаемых Казахстаном усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Амины Мохаммед в реализации региональной программы SpotLight Initiative для Центральной Азии и Афганистана, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

В свою очередь Амина Мохаммед передала теплое приветствие и искренние пожелания генерального секретаря ООН главе нашего государства. Она также приветствовала реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы в стране и поздравила его с успешным проведением референдума.

Первый заместитель генерального секретаря ООН дала высокую оценку уровню многопланового партнерства между Казахстаном и ООН за 30-летний период.

В ходе беседы также была рассмотрена афганская проблематика. Амина Мохаммед подчеркнула особую важность активизации международных усилий в решении проблем, связанных с социально-экономическим восстановлением Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973388-tokaev-prinyal-pervogo-zamestitelya-generalnogo-sekretarya-oon/